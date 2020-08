Sampdoria, Falcone verso il prestito in Serie B: si punta al prestito di Semper

vedi letture

La Sampdoria per il ruolo di vice-Audero valuta il prestito del portiere del Chievo Verona Adrian Semper. Il 22enne croato dovrebbe prendere il posto di Falcone, pronto per andare a fare il titolare in prestito in Serie B. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.