Sampdoria, fatta per Defrel: pronto un quadriennale, alla Roma 12 mln

Gregoire Defrel è sempre più vicino al ritorno alla Sampdoria. Per l'ultimo passaggio che porterà all'ufficialità, bisogna aspettare lunedì, giorno in cui è previsto l'incontro tra la Samp e l'agente del giocatore. Il francese - riporta Il Secolo XIX - vuole lasciare la Roma ed ha indicato il club blucerchiato come destinazione preferita. Manca ancora l'intesa sul contratto e sui bonus, ma il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale da 1.6 milioni a stagione più bonus, uno sicuramente legato ai gol (dieci). La formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.