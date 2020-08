Sampdoria, fattore K per il centrocampo di Ranieri: calde le piste Kurtic e Krunic

vedi letture

La Sampdoria non pensa solo al mercato in uscita e nelle ultime ore ha scaldato due piste buone per il centrocampo da mettere a disposizione di Ranieri in vista del prossimo campionato. Si tratta di Krunic, in uscita dal Milan che piace anche al Friburgo, e Kurtic del Parma, che potrebbe lasciare gli emiliani dopo l'approdo in panchina di Liverani. A riportarlo è Tuttosport.