Sampdoria, Ferrari: "E' stata una bellissima serata, emozionante"

Alex Ferrari, autore di una buona prova nel quarto turno di Coppa Italia contro la SPAL, ha parlato così al sito ufficiale del club: "Scendere in campo con questa maglia, ribaltare lo svantaggio e passare il turno: è stata una bellissima serata, emozionante. Personalmente credo di aver fornito una prova positiva, con Colley l'intesa è buona così come con gli altri difensori, bisogna sempre farsi trovare pronti. Anche dopo il gol subito siamo rimasti in partita, continuando a giocare come sappiamo e alla fine il risultato ci ha premiato".