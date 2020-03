Sampdoria, Ferrari: "Sogno di tornare entro la fine della stagione"

vedi letture

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport nel corso del recupero dopo la rottura del crociato avvenuta tre mesi fa: "Il lavoro di recupero dopo l'emergenza è cambiato molto: prima andavo a Bologna all'Isokinetic e miglioravo giorno dopo giorno. Adesso ho un programma personalizzato da seguire a casa, ma non è la stessa cosa". Tornare prima della fine della stagione, con il campionato che potrebbe arrivare fino a luglio, non è più impossibile: "Accarezzo questa idea ma adesso è giusto pensare alla salute di tutti. Non dobbiamo essere egoisti e non mi faccio illusioni. Dobbiamo vivere alla giornata".