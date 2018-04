Sampdoria, Ferrero attacca: "Il Genoa ha picchiato forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio del derby, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Mi dispiace perché questi ragazzi del Genoa hanno picchiato forte, Murro credo che si sia fatto male, Giampolo è stato penalizzato, è un'occasione perduta perché Giampaolo ha preparato una grande gara ma non ha potuto fare i cambi giusti. Se lo tiene stretto Giampaolo? Se lo tiene stretto la moglie. Io gli posso volere bene perché oltre ad un maestro di calcio, è un uomo per bene, una grande persona e grande lavoratore, sta lì 12 ore a staccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro... la palla è come una donna, va penetrata! Europa? Quando perdiamo non mi dite nulla, dopo un pareggio e una vittoria pensiamo all'Europa?".