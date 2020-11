Sampdoria, Ferrero: "Da gennaio parleremo dei rinnovi, ora ripartiamo bene in campionato"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX dei rinnovi dei contratti in scadenza, fra cui anche quello di Claudio Ranieri: "Direi da gennaio, quando speriamo sarà un po' più chiaro tutto quello che sta accadendo al mondo e al calcio per questo maledetto virus. Idem per gli altri discorsi aperti con i giocatori che devono a loro volta decidere il futuro: ormai mi conoscono e sanno che mi troveranno quando sarà il momento. Detto questo, ora cerchiamo di ripartire bene in campionato".