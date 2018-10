Sampdoria, Ferrero elogia Saponara: "È un campione inespresso"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida con il Milan, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni di SampTV per commentare la sconfitta subita dai suoi ragazzi contro i rossoneri: "Queste sconfitte fanno sempre male nel calcio ma sono molto contento dei miei ragazzi perché, non voglio fare retorica, hanno fatto una grande partita e siamo pronti per battere il Torino. Ci rifaremo lì.Il Milan è una grande squadra, non è che siamo venuti a giocare con il Roccacanuccia. Usciamo a testa alta, come dicono dalle parti mie".

Ferrero infine ha parole al miele per Saponara: "Sono molto contento e felice per Riccardo perché e un bravo calciatore, è un giocatore che deve avere fiducia in se stesso perché è un campione, un campione inespresso. Sono veramente contento e certo che Saponara diventerà un grande giocatore".