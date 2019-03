© foto di Insidefoto/Image Sport

Massimo Ferrero, alla cena del SampClubParlamento, ha parlato della trattativa che vorrebbe la Sampdoria verso nuovi proprietari. "I fondi che citano sono tutti sfondati, non c'è un euro. Con voi tifosi non lascerò mai. Giampaolo? Lo adoro, fosse per me sarebbe l'allenatore a vita. Ora dicono che la trattativa non è a Londra ma a New York. Peccato che noi siamo sempre qui a Roma e nessuno ha offerto un euro". A riportarlo è Il Secolo XIX.