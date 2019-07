© foto di Insidefoto/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della presentazione dei calendari della nuova stagione: "Credo di essere stato fortunato per aver scelto un allenatore come Di Francesco, una ventata di nuovo ci vuole. Mi dispiace per Giampaolo, gli allenatori sono come le mogli, si cambiano".

Comprerà un giocatore importante?

"Io ho in testa un sacco di cose”.