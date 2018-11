Sampdoria, Ferrero: "Il contratto di Quagliarella non scade mai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così ai microfoni di Radio Marte di diversi temi: "Sono italiano e innamorato di Napoli e se mi fate cittadino onorario ne sarei felice. Ditelo a De Magistris, ma dir la verità anche Aurelio De Laurentiis dovrebbe essere un cittadino onorario. Ho rapporti professionali e ottimi con tutte le società di serie A perchè poi la sera ognuno va a casa sua. Dovrebbero essere le grandi squadre a comprare da noi piccole, invece si è capovolto il mondo e siamo noi a comprare dalle big. Anche l'Inter ha avuto uno stop, a noi si è spenta un po' la luce, è andata via la corrente, ma il blackout mentale poi passerà. Siamo stati un po' vittime degli episodi. Quagliarella in scadenza di contratto? Non scade mai. E' nel mio cuore e abbiamo un rapporto sereno e dopo le feste ci vedremo. A gennaio decideremo in piena serenità cosa fare: se vorrà rimanere, resterà con noi, se vorrà andare via, lo lasceremo andare. Quagliarella è un campione e per questo non si esaurisce mai".