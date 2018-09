Sampdoria, Ferrero: "Inter? Contro il cul la ragione non vale"

Fonte: fcinternews.it

"Mi rode. Ma guarda cosa succede, proprio alla fine, di una partita giocata così bene da parte della Sampdoria. Era un pareggio perfetto. Volete sapere cosa mi fa pensare questo risultato? Contro il cul la ragion non vale!". Questa la vena poetica espressa dal presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, dopo la sconfitta rimediata contro l'Inter a pochi istanti dal triplice fischio del match del Marassi: "Un gran peccato, dispiace perdere così perché avevamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo loro non erano esistiti - le parole del post-gara riportate da La Gazzetta dello Sport -. A conti fatti li avevamo sovrastati, non gli avevamo concesso nemmeno un’occasione da rete. Nessun rimpianto però. Questa serata me la sarei portata dentro per parecchio tempo se avessi incassato una sconfitta del genere da una squadra di un altro livello. L’Inter rimane una grande squadra e noi abbiamo tenuto testa a loro, ribattendo colpo sul colpo. Fino alla fine, fino a quel colpo di c**o".