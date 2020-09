Sampdoria, Ferrero: "Linetty non voleva rinnovare. Contro la Juve non pervenuti"

Ospite negli studi di Tiki-Taka, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della sconfitta con la Juve: "I miei sono non pervenuti, erano spaventati. Quagliarella in panchina? Io ho un allenatore che è fortissimo, quando va male vuol dire che va bene. Il mercato? Quest'anno il mercato è un po' così. Linetty era in scadenza di contratto e non voleva rinnovare, sono stato fortunato perché era un giocatore pronto, prontissimo, e Giampaolo lo ha preso. Ma io ho fatto anche un favore al Torino, gli ho prestato Murru. C'è un indice di liquidità da rispettare, che è dello 0,8, non puoi comprare se non vendi".