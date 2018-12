© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine del CdA odierno ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky. "Abbiamo pensato che non vendo nessuno, se ci sarà bisogno di fare qualche innesto importante sarò il primo, per dare continuità a questo campionato. Non lo voglio dire, ma abbiamo una partita molto importante domani". Probabile l'allusione a Patrik Schick della Roma.