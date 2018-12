Sampdoria, Ferrero: "Mi travesto da giornalista: il 28 nuovo CdA"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Federico Gaetano

Massimo Ferrero a 360 gradi. Il patron della Sampdoria, tramite un video diffuso dai canali ufficiali, ha commentato le ultime news che coinvolgono il club doriano. Dal pari in extremis con la Lazio ai problemi dello stesso presidente con la giustizia al match col Parma: "Il gol di Saponara del 2-2? Roba di un'emozione che devi averci il cuore buono e vale come una vittoria. La Samp è un club sano e serio, è la maglia più bella del mondo, non c'entra nulla con certe storie. Credo nel lavoro della magistratura e nel mio di lavoro, sono dispiaciuto e amareggiato per certe notizie uscite. Il lettore che non sa ci rimane molto male e ci sono rimasto molto male anche io perché certe notizie cancellano anni di lavoro. Mi travesto da giornalista: il 28 ci sarà un'assemblea e annunceremo il nuovo CdA. Il club è separato dalla ristrutturazione romana: a Roma fanno il cinema, a Genova lo sport. E nessuno si permetterà mai di fare cose che non sono nella norma e all'interno della legalità. Domenica vi aspetto allo stadio, abbiamo una partita molto divertente, c'è un bel gemellaggio col Parma. Siamo molto contenti di giocare con i gialloblù che sono tornati in A".