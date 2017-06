Sampdoria, Ferrero: "Muriel seguirà il cuore. Chiriches ci piace molto"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Federico De Luca

Intervenendo a Radio Crc, il presidente della Sampdoria Massimo Ferreroha parlato dei possibili sviluppi di mercato col Napoli: "Schick è stata una plausvalenza importante, abbiamo lavorato bene, anche la trattativa per Skriniar all’Inter è andata, delle cifre non mi occupo, non le conosco, stesso discorso per Bruno Fernandes allo Sporting. Per quanto riguarda Muriel alla Lazio non è vero niente. Siviglia? Andrà dove lo porterà il cuore. Stiamo seguendo Ilicic, se abbassano il prezzo verrà da noi. Chiriches ci piace, Aurelio lo sa, gliel’ho chiesto e sa che ci interessa molto, se ce lo vende a cifre ragionevoli lo prendiamo. A Giampaolo consegnerò una buona squadra, penseremo prima a salvarci e poi vedremo. Se il Napoli vuole Giampaolo per il dopo Sarri? Se lo prendesse!".