Sampdoria, Ferrero: "Non siamo la scuola guida degli arbitri. La Sampdoria vuole rispetto"

vedi letture

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Sampdoria-Sassuolo 2-3, valevole per la 14ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Viviamo questa sconfitta con molta amarezza - dichiara il patron blucerchiato - perché abbiamo fatto una grande partita. Ai miei ragazzi non devo rimproverare nulla. Siamo la squadra più condannata dagli episodi arbitrali. È vero gli arbitri devono crescere ma non è che devono farlo sempre sulla pelle della Sampdoria. Quest'arbitro (Sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta, ndr) è venuto ad arbitrare a Cagliari (Cagliari-Sampdoria 2-0, 7 novembre 2020) e mi ha dato un rigore contro discutibile oltre ad espellerci Augello, espulsione che c'era, ma è successa qualcosa di cui lui non s'è accorto ed il VAR glielo ha detto. Oggi ha fatto il contrario perché l'intervento di Keita Baldé era palla piena. A palla piena, tu, dai un giallo perché la voglia di fare di strafare non va bene. Non siamo la scuola guida degli arbitri".

"Quest'anno siamo la squadra che ha subito più rigori di tutti (15 rigori a sfavore nel 2020 prima di oggi, ndr) - prosegue il noto produttore cinematografico -. Chiedo al Signor Rizzoli di guardare bene perché, come saprà, non ho mai parlato degli arbitri. L'altra volta, anzi, ho parlato bene dicendo che quest'arbitro era un giovane e poteva sbagliare ma, oggi, che mi espelle al novantaduesimo un calciatore che è entrato venti minuti dopo che ha preso palla piena non lo posso accettare. Non che quell'episodio abbia inficiato la partita, la partita la perdevo uguale. Avrei detto queste cose anche se avessi vinto. Dico solo che questi ragazzi (gli arbitri, ndr) devono stare un po' più attenti perché, ripeto, sono molto felice che ci sia un rinnovamento degli arbitri ma gli Orsato, i Rocchi, lo stesso Rizzoli erano un'altra storia, forse era anche un altro calcio. Ripeto, sono stanco. Voglio solo un po' di giustizia e regolarità. Gli arbitri li ho sempre difesi perché non c'è partita senza arbitro. Quello che mi chiedo è come mai questo signore (Giovanni Ayroldi di Molfetta, ndr) è venuto a Cagliari è ci ha dato contro un rigore dubbio, mi espulso giustamente Augello poi non l'ho più visto, non l'ho più sentito e, oggi, ritorna da me? Ma che stiamo su Scherzi a parte? La Sampdoria è una squadra che vuole più rispetto".

"Sui miei ragazzi non ho nulla da dire - conclude Ferrero -, hanno fatto una grande partita. Il Sassuolo è una grande squadra. Noi abbiamo fatto due errori ed abbiamo preso due gol però, poi, abbiamo avuto una reazione meravigliosa e siamo andati a combattere per fare un pareggio o una vittoria ma non ci siamo riusciti. I regali al Sassuolo li abbiamo già fatti noi, non li doveva fare anche l'arbitro".