© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a GR Parlamento delle offerte - per ora non pervenute - per la Sampdoria. "Per ora solo chiacchiere e distintivi. Ho preso una ragazzina meravigliosa che è cresciuta senza trucco. La Sampdoria non è una donna facile, è una regina del campionato. Ho fatto tante cose e nessuno ne parla, sono felice che tutti la vogliono, non vorrei diventasse come la 'sora camilla, tutti la vonno e nessuno la pija. Se io fossi in loro, parlerei di meno e farei piu' fatti. Parlare significa destabilizzare e la mia forza è che siamo un gruppo forte, di lavoratori. Mi dispiacerebbe molto lasciarla, non mi godrei le mie creature".