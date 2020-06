Sampdoria, Ferrero: "Prendere Di Francesco è stato un autogol. E lui non era convinto"

Intervistato da La Repubblica, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato delle difficoltà di questo inizio stagione: "Di Francesco è stato un autogol, colpa mia. Sbagliato prendere un tecnico non convinto. Non lo farò mai più. Sono contro gli esoneri, continuo a stimarlo molto. Ma non si poteva andare avanti. Mi hanno fatto arrabbiare i cali nel finale, vorrei vincere qualcosa. O almeno andare in Europa".