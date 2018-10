Sampdoria, Ferrero prova a inserirsi nella corsa per la stellina Pépé

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del Palermo, l’avvocato Sergio Anania dello Studio Legale Withers incaricato a gestire le trattative per la vendita della società rosanero, ha spiegato i dettagli della negoziazione con Follieri che questa mattina sarebbe...

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Cori e Arma

Serie C, alcune società pensano a un candidato alternativo a Ghirelli

Righetti: "Lascio per il bene del Rimini. Tifosi sempre eccezionali"

Pro Piacenza, venerdì la messa in mora della società

Serie C, reti bianche fra Monopoli e Catania

Trequartista e due punte. Come cambia il Monza di Brocchi

Ternana, Ranucci: "TAR ci ha dato ragione. Rimini? Non si gioca"

Di Cintio: "La Serie B dovrà tornare a 22. Lega B non vada allo scontro"

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone A

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone B

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone C

Altre notizie Serie C

La Sampdoria , scrive 'SportMediaset', sta monitorando la crescita di Nicolas Pépé , esterno offensivo classe '95 di proprietà del Lille . Sette reti nelle prime dieci partite di Ligue 1, il calciatore di origini ivoriane è considerato in Francia uno dei migliori giovani del campionato transalpino.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy