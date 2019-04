Sampdoria, Ferrero: "Sarei felice di vincere con Giampaolo in panchina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a GR Parlamento soffermandosi su questo finale di campionato: "Abbiamo nove partite davanti e c'è tanta voglia, fantasia e ambizione per arrivare in Europa. Ma pensiamo una gara alla volta. Ce la possiamo fare e domani sarà importante. I ragazzi sono carichi, anche loro hanno l'ambizione di arrivare il più in alto possibile. Con il Torino sarà una partita decisiva. Poi la Roma e il derby. Un bel calendario. Non guardiamo a cosa fanno le altre, andremo avanti fino alla morte. Vincere contro i giallorossi per me sarebbe tanta roba. Quando prendo dei calciatori gli dico sempre che per farmi felice devono battere Roma, Juventus e Lazio. Poi ce le giochiamo tutte. Ma il derby migliore è quello di Genova. Sono orgoglioso dei miei tifosi, sono una tifoseria con i controcavoli. E quando mi contestano significa che mi amano. Sarei felice se la Sampdoria vincesse qualcosa. Giampaolo se lo merita, è un cultore del calcio".