Sampdoria, Ferrero: "Sono un presidente operaio. Quagliarella? Un simbolo come Vialli"

vedi letture

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Alla settima stagione alla guida del club mi preparo con audacia, tenacia, forza e sempre più cuore. Tranquillità è il sostantivo che scelgo per la nuova stagione. L'asticella si deve alzare sempre perché genera stimoli, continuità e cazzimma". Poi su Ranieri: "Sono molto soddisfatto di lui, si è rivelata la scelta giusta, anche dopo la pandemia. Sarà fondamentale per la prossima stagione". Parlando degli errori di gestione commessi nel corso della sua presidenza, aggiunge: "Sto pagando l'impulsività e la mia genuinità. Ero e sono un presidente operaio: barcollo ma non mollo". Infine su Quagliarella e il mercato: "E' un simbolo come Vialli o Mancini e non solo il capitano. Con Osti e Pecini lavoriamo per individuare i talenti che possnao darci tanto nel presente e ancora di più nel futuro".