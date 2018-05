Sampdoria, Ferrero vuole lo sconto per Ferrari: muro del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Marco Ferrari rischia di non restare alla Sampdoria dopo la buona stagione disputata sotto la guida di Giampaolo. La cifra pattuita per il riscatto dal Sassuolo, ovvero 13 milioni di euro, è troppo alta per Ferrero. Il presidente blucerchiato sta provando ad abbassare le pretese neroverdi fino a 8 milioni, ma Squinzi non ha intenzione di fare sconti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.