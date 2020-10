Sampdoria, finale di mercato senza botti ma con una partenza in attacco

Chi si aspettava un ultimo giorno di mercato caratterizzato dai tradizionali botti è rimasto deluso. La Sampdoria conclude così la sessione estiva-autunnale di trattative con un po’ di amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Nei giorni precedenti il club blucerchiato ha comunque regalato a mister Ranieri elementi di qualità come Antonio Candreva, Keita Balde e Adrien Silva - sottolineando anche il ritorno dal prestito al Verona di Verre, in gol a Firenze - ma nelle ultime ventiquattro ore puntava a mettere la ciliegina sulla torta cercando di portare a casa il colpo in attacco. In difesa invece resta tutto invariato con la conferma di Colley che tornerà dunque al centro del pacchetto arretrato insieme a Yoshida, Tonelli e Ferrari.

Delusione Llorente, partenza Bonazzoli - Il rammarico resta per l’operazione legata a Fernando Llorente. L’attaccante del Napoli è stato a lungo accostato alla Sampdoria che lo voleva fortemente ma alla fine ha visto sfumare via il centravanti basco che alla fine è rimasto in azzurro. Il reparto offensivo ha visto però la partenza di Federico Bonazzoli. L’attaccante raggiunge così gli ex compagni Murru e Linetty a Torino sponda granata dove troverà Marco Giampaolo come allenatore. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Secondo portiere - L’unico arrivo dell’ultima giornata di mercato è il portiere. A quattro minuti dalla fine del mercato, dopo diversi nomi accostati al club del presidente Massimo Ferrero, è arrivata l’ufficialità di Karlo Letica in prestito con diritto di riscatto dal Brugge. L'estremo difensore croato andrà quindi ad occupare il ruolo di vice-Audero. Un sussulto in una giornata caratterizzata più di addii che da movimenti di mercato veri e propri per la Sampdoria. Che in precedenza ha comunque portato a casa dei colpi importanti. Ma che allo sprint finale ha visto sfumare il botto di mercato.