Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Ramirez con Keita, Kouame al posto di Ribery

Sono state rese note qualche istante fa le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina, partita in programma oggi alle 15 per la 22^ giornata di Serie A. Ranieri manda in panchina Quagliarella e Candreva, scegliendo al loro posto dal 1' Damsgaard e Ramirez, in quello che dovrebbe essere un 4-4-1-1, con l'uruguayano alle spalle dell'unica punta Keita Balde. In mezzo c'è il portoghese Silva con Thorsby, Jankto a sinistra. In casa Fiorentina invece confermata l'assenza di Ribery, nemmeno convocato, che viene rimpiazzato da Kouame e non Eysseric nel 3-5-2 scelto da Prandelli. C'è la recente rivelazione Quarta, mentre a destra Venuti vince il ballottaggio con Malcuit, e Pulgar prende il posto di Amrabat da play.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Ramirez; Keita Balde.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

Allenatore: Cesare Prandelli.