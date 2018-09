Sampdoria-Fiorentina, le ultime di formazione: possibile chance per Pjaca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio anche al campionato, prima del ritorno della Champions League: si gioca infatti oggi il recupero tra Sampdoria e Fiorentina, che le squadre hanno chiesto espressamente fosse alle 19. Inevitabile qualche cambio rispetto ai ventidue che hanno affrontano Frosinone e Napoli nello scorso weekend, ecco come potrebbero essere le formazioni stasera:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Diversi i cambi che Giampaolo sembra avere in mente per il recupero di oggi: a centrocampo turno di riposo per Linetty, dietro potrebbe toccare a Colley fermarsi. Al loro posto Tonelli e Jankto, mentre sulla trequarti cambio forzato: Caprari è finito ko, toccherà a Ramirez prendere il suo posto.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Pjaca, Simeone, Chiesa.

Un paio di dubbi per Pioli, che a centrocampo potrebbe dare un turno di stop a Gerson riproponendo Edimilson, mentre davanti sembra scoccata l'ora di Pjaca, per la prima volta nel trio con Simeone e Chiesa. Se non fosse il momento del croato, ancora spazio a Eysseric o in alternativa a Mirallas, ancora a caccia del primo minuto con la maglia viola.