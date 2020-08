Sampdoria, fra assetto societario e campo si pensa già al futuro: Ranieri una certezza

vedi letture

Con la salvezza in tasca a quattro turni dal termine, si è chiuso il campionato della Sampdoria. Un pareggio che vale solo per la statistica quello ottenuto sabato al “Rigamonti” contro il già retrocesso Brescia dalla squadra di Claudio Ranieri che comunque è riuscita a portare a casa l’obiettivo. Una Serie A anomala, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, va agli archivi e adesso è tempo di guardare già al futuro. Se i giocatori sono partiti per le ferie, la dirigenza dovrà pensare ad allestire una squadra per non soffrire più come quest’anno, il tutto collegato alle esigenze di un bilancio chiuso in rosso, per la prima volta dopo quattro attivi, di 13 milioni.

Assetto societario - Prima del mercato però c’è da pensare all’assetto societario. Nella giornata di giovedì in prima convocazione e venerdì in seconda si terrà a Roma l’assemblea degli azionisti che dovrà eleggere il nuovo CdA. Secondo le indiscrezioni di questo periodo dovrebbero lasciare la carica Fiorentino, Repetto e Praga che vanno ad aggiungersi ad Invernizzi e molto probabilmente Romei. L’avvocato romano infatti, dopo essere stato il braccio destro di Ferrero in questi sei anni di presidenza, dovrebbe lasciare.

Si riparte da Ranieri - Passando al campo si dovrebbe ripartire da Claudio Ranieri. L'allenatore è legato al club blucerchiato da un anno di contratto e prima della sfida di Brescia ha parlato in maniera chiara: "Ho parlato con Osti e Pecini su come poter migliorare questa squadra e speriamo di poter fare una buona campagna acquisti". E' tempo di pianificare il futuro quindi in casa Samp. L’obiettivo è quello di non soffrire più come nella passata travagliata stagione.