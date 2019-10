© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Samp TV il match perso contro il Bologna: "Serve dare qualcosa in più perché torniamo a casa con zero punti. Ci aspetta una settimana importante. Il mister sta portando serenità al gruppo, ma dobbiamo reagire. Bisogna lottare. Non siamo spacciati, è importante capirlo. Però ci servono tanti risultati positivi e dobbiamo cominciare a farli. Non bisogna disunirsi quando le cose vanno male: restiamo uniti e pensiamo positivo, solo così ne verremo fuori".