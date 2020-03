Sampdoria, Gabbiadini: "Da quando è arrivato, mister Ranieri ci ha dato molta serenità"

"Sto bene, ho già ripreso ad allenarmi in casa per quello che è possibile fare. Mi sono ripreso e anche la mia famiglia sta bene". Manolo Gabbiadini è stato il secondo giocatore di Serie A a risultare positivo al coronavirus nonché il primo nella Sampdoria, una delle società più colpite da questa malattia. L'attaccante bergamasco, a Sky Sport, ha parlato però anche del tecnico Ranieri: "Da quando è arrivato ci ha dato molta serenità. Ora ci siamo mossi per aiutare l'Ospedale San Martino di Genova, invito tutti gli italiani a fare il possibile ad aiutare chi ne ha bisogno in questo momento".