Sampdoria, Gabbiadini: "Emozioni forti contro il Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale YouTube della Serie A: "Ho trovato una Samp che lavora di collettivo, non si pensa a se stessi ma si pensa sempre sotto forma di squadra. E' una squadra già collaudata che conosce i principi di gioco che vuole fare il mister e ognuno deve sapere cosa fare in campo in ogni momento della partita; tempo per imparare ce n'è poco quindi devo essere veloce a farmi entrare tutto in testa. Quagliarella? Fabio è un giocatore completo perché sa fare bene qualsiasi cosa: sa giocare fuori dall'area, sa essere spietato nell'area di rigore e sa aiutare i compagni, abbiamo in rosa uno dei più forti attaccanti, è un vero bomber e sono contento di essere un suo compagno".

La sfida col Napoli: "Per me vuol dire tanto, emozioni forti perché ci ho giocato due anni e ho fatto tanti gol e abbiamo lottato per qualcosa di importate e sono legato sia ai colori che alla città. Quando penso al San Paolo penso a quando ci facevo gol che si sentiva il boato ed è una cosa che porterò per sempre dentro; ho fatto 25 gol e sono tutti importanti. Non sarà una partita semplice, giocare contro Napoli non sarà per nulla facile ma ho fiducia in me e nella Samp nei nostri mezzi, la Samp se esprime il proprio gioco sa far male. Secondo me sarà una partita interessante da vedere perché sono due squadre che esprimono un buon gioco e hanno due finalizzatori importanti come Milik e Quagliarella; l'importante è giocare come stiamo facendo mettendoci voglia e determinazione e poi si posso fare cose anche impossibili".