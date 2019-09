© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di Samp TV il match vinto contro il Torino: “Il gol è stata una grande emozione. Non mi ricordo bene come è andata, la dinamica è stata un po’ particolare. Ma gli arbitri hanno convalidato e quindi andava bene. Fatto l’1-0 ci siamo un po’ sciolti. Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo – conferma l’attaccante -, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Siamo stati però bravi a tenere la partita in equilibrio e vincerla con grande determinazione”.