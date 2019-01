© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini parla ai microfoni di Sky del prossimo match, che vedrà la sua Samp contrapposta al Napoli: "Sono stati due anni in un grandissimo club e ho fatto 25 gol in due anni, io sono contento di quel periodo, spero lo siano anche i tifosi. Quagliarella? Il calcio non ha età, conta come ti senti e lui è in formissima, lo sta dimostrando in ogni partita, si vede che tipo di campione è. La Samp è una grande squadra, coperta in ogni reparto. Nazionale? Io devo ritrovare me stesso, ma è vero, punto molto a tornare in azzurro".