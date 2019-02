Sampdoria, gare con Spal e Atalanta per credere nel sogno europeo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria di rigore di domenica scorsa ha riacceso le speranze in casa Samp. La truppa blucerchiata, battendo il Cagliari, è salita in classifica a quota 36 punti agganciando la Fiorentina, avvicinando l'Atalanta, sconfitta e raggiunta dal Torino, e la Lazio - che però deve recuperare il match con l'Udinese -. Tre punti che scacciano un po' di fantasmi e che vanno a portare un po' di ottimismo in un febbraio condizionato soltanto da delusioni e da sconfitte. Dal sesto posto al decimo ci sono cinque squadre racchiuse in due punti che lottano, per ora, per un posto in Europa League anche se tre delle quattro finaliste della Coppa Italia sono proprio squadre coinvolte in questo mini-campionato. Nel caso in cui il trofeo fosse vinto da una formazione già qualificata alle prossime competizioni internazionali, ecco che si libererebbe anche il settimo posto.

FERRARA E ATALANTA CROCEVIA IMPORTANTE - E' chiaro però che i prossimi due impegni saranno importantissimi per il prosieguo della stagione degli uomini di Giampaolo. Domenica alle 15 i blucerchiati faranno visita alla Spal di Leonardo Semplici, non del tutto fuori dalla lotta per non retrocedere. Sarà molto importante mantenere la concentrazione giusta e non andare in contro a una debacle come quelle degli anni passati proprio contro le così dette "piccole" e proprio lontano dal "Ferraris". Sette giorni più tardi a Marassi arriveranno i nerazzurri di Gasperini in quello che si preannuncia uno scontro diretto.

QUAGLIARELLA TRASCINATORE - La Samp potrà contare sul proprio condottiero numero 27: Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato ha deciso la gara di domenica dal dischetto trovando il suo 17° sigillo personale, il 41° della squadra. E' indubbio quanto i gol della punta di Castellamare di Stabia siano importanti nell'economia dei liguri che nelle ultime quattro uscite ufficiali hanno gonfiato la rete soltanto in due occasioni. Ritrovare il gol e proseguire sulla strada tracciata nell'ultima giornata di campionato. Così la Sampdoria potrà effettuare il salto di qualità.