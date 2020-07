Sampdoria-Genoa 1-2, le pagelle: Lerager e Jagiello decisivi, non basta Gabbiadini

Una vittoria attesa quattro anni, dal sapore dolcissimo. Il Genoa vince la seconda finale in pochi giorni, facendo suo il Derby della Lanterna numero 120 e avvicinandosi alla salvezza: Criscito apre le marcature dal dischetto e Gabbiadini pareggia nel primo tempo, poi nella ripresa decide Lerager.

SAMPDORIA

Audero 5 - Non è mai sicuro: nel primo tempo esce male in un paio di occasioni e perde palla nel contrasto con Romero. L'arbitro lo grazia annullando il gol di Lerager, che lo sorprende sul suo palo nella ripresa.

Bereszynski 5 - L'errore commesso nel finale è decisivo: si addormenta, facendosi soffiare palla dal caparbio Jagiello: una distrazione che costa cara alla Samp, che perde il derby dopo 4 anni.

Yoshida 6 - Il difensore giapponese sbroglia alcune situazioni complicate e rimedia spesso agli errori dei compagni di reparto.

Colley 5 - Clamorosa l'ingenuità in occasione del fallo su Pandev che permette a Criscito di sbloccare la sfida dal dischetto. Ha la palla del 2-1 a fine primo tempo ma non impatta bene di testa.

Augello 6 - Attento su lago Falque, si lascia apprezzare per alcune sortite offensive. Una delle rivelazioni del finale di stagione.

Linetty 6 - In mezzo al campo fa sentire la sua presenza e prova ad accompagnare l'azione offensiva con inserimenti sempre intelligenti.

Ekdal 6 - Combattivo, si fa male alla caviglia ma resta in campo per altri dieci minuti, poi deve cedere al dolore. (Dal 32' Vieira 5,5 - Non riesce a cambiare marcia e perde spesso i duelli in mezzo al campo).

Thorsby 5,5 - Nelle scorse settimane si era lasciato apprezzare per corsa e quantità. Stasera non si vede quasi mai. (Dal 75' Depaoli s.v.).

Jankto 6,5 - Quando accelera è una furia sulla corsia sinistra, Biraschi non riesce a tenerlo. Da una sua iniziativa nasce la rete del provvisorio 1-1.

Bonazzoli 5,5 - Il magic moment si interrompe sul più bello. Partita difficile, pochi palloni giocabili e mai pericoloso. (Dal 63' Quagliarella 6 - Il capitano prova a suonare la carica soprattutto negli ultimi minuti, quando mette Ramirez davanti a Perin).

Gabbiadini 6,5 - Segna ancora, di destro, confermando l'ottimo momento di forma. Fa un grande lavoro di sponda, sempre utile alla squadra. (Dal 75' Ramirez s.v.).

Allenatore: Claudio Ranieri 6 - Perde il suo primo derby da allenatore in Italia e sicuramente non può essere contento, anche se la salvezza è ormai acquisita. La Samp non riesce a velocizzare la manovra e va a infrangersi spesso contro la difesa avversaria, sempre ben posizionata. A punire i blucerchiati sono i troppi errori individuali.

GENOA

Perin 6,5 - Incolpevole sul bel tiro di Gabbiadini, nella ripresa è sicuro e nel finale evita la beffa con un paio di buoni interventi.

Biraschi 5,5 - In difficoltà contro Jankto, sbaglia diversi appoggi e non riesce a proporsi con continuità.

Romero 6 - Rude quanto basta, tanti falli per intimorire gli avversari. In difesa è un muro, non lascia spazi a Bonazzoli. (Dal 64' Goldaniga 6 - Entra nel momento più difficile della serata e aiuta la difesa a contrastare gli attacchi degli avversari).

Masiello 6 - Torna al centro della difesa e gioca una partita diligente, di esperienza, senza commettere sbavature. (Dall'83' Zapata s.v.).

Criscito 7 - Prestazione da capitano vero. Sblocca dal dischetto, poi chiude tutti gli spazi e tiene botta fino alla fine, conquistando falli importanti.

Iago Falque 5,5 - Sulla trequarti dovrebbe fare la differenza, ma si limita al compitino senza dare quella qualità in più che servirebbe alla sua squadra. (Dall'82' Ankersen s.v.).

Lerager 6,5 - Un gol glielo annullano, ma il secondo è buono e vale tre punti pesantissimi. Il Genoa torna a vincere il derby grazie alla conclusione da fuori dal danese, che gioca una partita di grande sostanza.

Schone 6 - Torna in mezzo al campo a costruire come sa fare bene. Le sue geometrie e la sua intelligenza tattica sono indispensabili nei momenti più complicati.

Jagiello 6,5 - L'uomo della provvidenza: dopo il gol al Lecce (in compartecipazione con Gabriel), mette la firma anche sul derby rubando caparbiamente palla a Bereszynski e servendo l'assist a Lerager. (Dall'80' Barreca s.v.).

Pandev 6 - Nicola lo lascia in campo per tutta la partita, dopo averlo preservato nelle settimane precedenti. Fondamentale in una squadra che è a un passo dal raggiungere l'obiettivo.

Pinamonti 6 - Tanto lavoro sporco, ripiegamenti di oltre 60 metri. Solo per questo, in una partita non eccelsa sul piano tecnico, merita la sufficienza. (Dall'83' Favilli s.v.).

Allenatore: Davide Nicola: 6,5 - Due finali, due vittorie importantissime, che ora avvicinano il Genoa alla salvezza. La squadra è compatta e ha buone individualità, ma soprattutto non ha mai smesso di credere all'obiettivo. Primo derby da allenatore e primo successo, una serata magica.