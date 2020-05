Sampdoria-Genoa, il derby che non c'è: se si riparte, possibile disputa a Firenze

Domenica, secondo il calendario pre-Coronavirus, era prevista Sampdoria-Genoa: in caso di ripresa, stando al Secolo XIX di oggi, possibile disputa a luglio. Ma è concreto il rischio di non disputare la sfida a Genova per evitare assembramenti: secondo il quotidiano ligure, Firenze è l'alternativa più credibile in questo momento. Non sarebbe la prima volta di un derby della Lanterna estivo: successe già a chiusura del campionato 57/58, quando la Coppa Italia venne disputata in estate.