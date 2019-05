Sampdoria, Giampaolo: "Alzata l'asticella senza bluffare, ma forzando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, in programma domani allo Stadio Tardini a partire dalle 15. Queste il pensiero del tecnico della Sampdoria: "L'asticella l'abbiamo alzata appositamente perché pensavamo potesse rappresentare un motivo di crescita per la squadra. Un po' l'ho forzata, un po' ho avuto la sensazione di starci dentro a quella situazione, non ho bluffato su quello che era il percorso della squadra. Ho alzato l'asticella prima perché ritenevo fosse producente per tenere alto il livello di autostima e creare condizioni psicologiche e mentali di ambire a quel tipo di obiettivo. Tant'è che spesso ho ribadito che l'obiettivo era stare in corsa fino all'ultimo perché sapevo le regole del gioco, cioè che quando l'obiettivo viene meno mancano le motivazioni".