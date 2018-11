Sampdoria, Giampaolo: "Avevamo il fardello delle tre sconfitte di fila"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo il pareggio nel derby contro il Genoa: “Siamo partiti bene, un po’ sotto le aspettative. Non era facile giocare con il fardello delle tre sconfitte, invece abbiamo giocato con buona personalità. Il gol ha rimesso le cose in equilibrio, poi la partita si è sporcata. A volte siamo stati bravi, altre meno. Ma devo dire che siamo stati bravi a stare dentro quell’agonismo, la squadra non mi è dispiaciuta. Il calo? Nelle ultime tre gare abbiamo subito undici gol, mentre prima avevamo una delle migliori difese in Italia. Quando hai uno score così ti rimane addosso qualcosa e perdi un po’ di sicurezza. Era una gara importante per entrambe le squadre. In quelle condizioni la squadra ci è saputa stare, ce la siamo rischiata con Saponara nel finale. Considerando questo era importante interrompere la serie negativa e ora ripartire. Abbiamo perso tre partite consecutivamente e non siamo stati bravi a reagire, questo ha inficiato il nostro cammino e ci ha tolto sicurezza. Serve autostima che cresce quando fai risultato. Bisogna ripartire”.