Sampdoria, Giampaolo avvisa la squadra: "Le gerarchie sono azzerate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' apparso decisamente seccato in conferenza stampa Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona. La squadra blucerchiata ha incassato nove gol nelle ultime due gare, oltre che due sconfitte: "Ho parlato di azzeramento delle gerarchie e questo è un avviso ai naviganti, fra virgolette. Bisogna mettere al centro l'interesse supremo quello della Samp. Questa è una squadra che ha saputo dare il meglio e il massimo quando ha giocato gare collettive, con spirito collettivo. Bisogna far qualcosa per cambiare il trend negativo della Samp. Il fatto che la squadra abbia deciso di stare insieme nel giorno di Pasqua penso sia un segnale importante".

