Sampdoria, Giampaolo: "Bella partita. Quagliarella? Stia tranquillo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha così commentato a Sky Sport il pari interno dei blucerchiati contro la Fiorentina: “È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha mai rinunciato a giocare. Mi è piaciuta la reazione della mia squadra nonostante le difficoltà perché la Fiorentina ci impediva e ci ostruiva le linee di passaggio marcandoci a uomo. Sono contento perché la squadra è rimasta lucida e fredda. Adesso la cosa più importante è recuperare in vista della partita di sabato. Dobbiamo recuperare le energie e cercheremo di fare del filo da torcere anche all’Inter. Possiamo fare cose importanti anche davanti al nostro pubblico. Quagliarella? È molto importante per questa squadra. Capisco il calciatore che sia arrabbiato quando viene sostituito ma deve stare tranquillo, sennò mi arrabbio io alla fine. Sala è stato molto fischiato e negli spogliatoi gli ho detto che l’avrei fatto giocare fino alla fine. Dai giocatori non mi aspetto nessuna reazione. Sono molto rispettoso per tutta la squadra. La sostituzione va accettata e non va discussa. Quagliarella è un esempio e rimane un giocatore importante per tutti. Caprari? Può fare tanti ruoli davanti: l’ala, il trequartista e la prima punta”.