Sampdoria, Giampaolo: "Ci abbiamo provato. Praet? Un fuoriclasse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa. "La Sampdoria ha provato a vincere la partita ma non in maniera pulita perchè il Genoa si è difeso bene. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, probabilmente le due sostituzioni forzate non mi hanno permesso di mettere forze fresche in avanti. Siamo arrivati alla fine con gli attaccanti molto stanchi ma alla squadra non posso rimproverare nulla. Ci siamo trovati senza essere invitati a quel tavolo, i giocatori hanno avuto la bravura di rimanere in quella zona di classifica da settembre e dovremo provarci fino al termine della stagione. Abbiamo eguagliato i punti della scorsa stagione quando mancano ancora sette giornate al termine, siamo tornati dopo le brutte prestazioni contro Crotone e Inter. Abbiamo provato a cercare gli spazi, nel primo tempo è stato bravo Praet nel primo tempo e Caprari nella ripresa negli spazi che potevamo attaccare. C'è stato un grande dispendio di energie, potevamo fare meglio con più lucidità. Queste sono partite dure anche dal punto di vista mentale, è stata una partita difficile. Praet? E' un fuoriclasse, un giocatore di un livello superiore".

Non è facile giocare questo tipo di partite, bastava un cambio più in avanti?

"Ci è mancato quel particolare in più, loro sono stati solidi e poi hanno fatto due cambi conservativi. Ci abbiamo provato".