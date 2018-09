Sampdoria, Giampaolo: "Dobbiamo rispondere alle critiche"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli: "Sarà una partita da tanti pro e tanti contro. Sarà una partita per noi stessi in primis, inteso come squadra, è una partita per i nostri tifosi - è la prima in casa - è la prima a Genova dopo il crollo di ponte Morandi. Giochiamo contro una squadra che ha l'allenatore fra i più vincenti d'Europa. E' una partita per rispondere alle critiche post Udinese, a volte esagerate e prevenute. Ci sono tante motivazioni per giocare questa partita. Tonelli, Saponara ed Ekdal sono pronti? Dobbiamo giocare in undici e capiterà che uno di questi giocherà, oppure tutti e tre oppure nessuno. Ma se non cominci non giocherai mai. Poi ci sono partite che si giocano sul piano nervoso. Confido molto nella spinta dei tifosi perché le partite di calcio sono vibrazioni. Bisogna fare una partita giusta e gagliarda".