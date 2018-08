Sampdoria, Giampaolo: "Doveroso non giocare contro la Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista dell'esordio in campionato di domani contro l'Udinese: "C'è stata grande partecipazione da parte di tutti in questi giorni, genovesi e non. Mi ha sensibilizzato molto l'umiltà delle vittime della tragedia. Genova è una città bellissima, bisogna ripartire e ricostruire, anche se non è facile. C'è uno stato d'animo particolare, il mestiere che fai passa in secondo piano in questi casi. Era chiaro che la squadra non avrebbe giocato con la Fiorentina domenica scorsa. Mi pare giusto e doveroso, è il minimo che si potesse fare".