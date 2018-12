© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, ed ex allenatore dell’Empoli, Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria della sua squadra contro gli azzurri al Castellani. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Empolichannel.it: “Per me è sempre piacere tornare a Empoli. Qui ho vissuto un anno pieno di soddisfazioni. Tutti mi hanno voluto bene, riportandomi in Serie A. Ho stima di questi colori e di questa società. L’Empoli ha giocato la sfida sulla profondità, cercando di allargarci con Caputo e La Gumina. Quando ci siamo scoperti abbiamo avuto qualche problema. Noi invece abbiamo cercato di giocare sempre il nostro calcio: anche quando ce la siamo complicata ritrovandoci sul 2-2 alla fine siamo riusciti a tornare in vantaggio”.