Sampdoria, Giampaolo: "Gara vinta con passione. Che gesto Quagliarella"

Dopo il successo conquistato contro il Milan, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo fatto una gara di grande intensità fino alla fine, contro un Milan forte che ha qualità, palleggio e personalità. I ragazzi l'hanno voluta, l'hanno vinta con passione, ardore nonostante in campo avessimo tanti giocatori di qualità, abbiamo chiuso la gara con tre attaccanti ma quando devi raschiare il fondo del barile anche i calciatori di qualità lo sanno fare. Ci poteva stare il pareggio? La gara va giudicata nella sua complessità, gli episodi ci portano fuori strada, nei contenuti generali la Samp ha meritato, poi sì con un pizzico di fortuna il Milan avrebbe pareggiato ma la Samp merita questa vittoria. Quagliarella ha consolato Donnarumma? L'ho notato anche io, Fabio ha valori importanti, non a caso arrivi a quell'età con questa voglia, ha fatto un bellissimo gesto nei confronti di Donnarumma che ha avuto un infortunio, è stato bravo Defrel ma Donnarumma ha fatto un errore tecnico che ci sta. Europa? Il campionato è equilibrato, vince una gara e sei dentro, perdi e sei fuori, dopo Frosinone sembravamo fuori, poi abbiamo vinto ed eravamo dentro, abbiamo perso con l'Atalanta ed eravamo di nuovo fuori e poi abbiamo vinto col Sassuolo, insomma abbiamo impegni difficili, giochiamo mercoledì e di nuovo sabato, è dura per tutti, siamo lì ma nove partite sono tante".