Sampdoria, Giampaolo: "Gattuso? Lo rispetto. Polemiche parte del gioco"

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan: "Io ho grande rispetto nel Milan perché è una squadra che mi piace ed è costruita con senso logico. E' una squadra che rincorre le idee di gioco. Le due ultime partite del Milan non possono inficiare sul vero valore dei rossoneri. E' una squadra organizzata, che mi piace. Ho ancora in mente la prestazione di qualità, autorevolezza e convinzione di Napoli. E non a caso l'ho dipinta come outsider in riferimento alla Juventus. Ho grande rispetto del Milan e di Gattuso che mi piace perché è una persona schietta e diretta. Poi la storia complica tutto quando perdi una partita. Ci sono polemiche, contestazioni ma fa parte del gioco. Bisogna avere la barra dritta, avere chiaro dove si vuole andare".