Sampdoria, Giampaolo: "Giocata gara seria ma Napoli fuori portata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha così commentato a Premium Sport la sconfitta interna contro il Napoli: "La Samp ha giocato una partita seria ma loro erano fuori portata. Con loro rischi di uscir fuori dalla gara un quarto d'ora e invece siamo stati molto dignitosi. Siamo arrivati corti là davanti con gli attaccanti ma ciò non toglie che per batterli serve una grande impresa e un po' di fortuna. Sarri ai tempi dell'Empoli mi disse che se andava via dovevo sapere che aveva parlato di me. La nostra è un'amicizia di lungo corso, abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme. Maurizio è più bravo di me: è uno studioso, un ricercatore. Il suo progetto meritava di concludersi in qualcosa, l'estetica ha la sua parte".