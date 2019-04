Sampdoria, Giampaolo: "Ha fatto la differenza l'esperienza di De Rossi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro la Roma: “La squadra ha fatto di tutto per vincere la partita, non siamo mai stati rinunciatari, considerando le 3 partite in 7 giorni abbiamo avuto una buona intensità, ci è mancato il guizzo finale. La differenza l’ha fatta l’esperienza di De Rossi, sul gol di Andersen lui l’ostacola perché non guarda la palla, non c’era il fallo secondo me. Sul gol della Roma, invece, c’era una spinta di Schick su Vieira, se lui fosse caduto magari ci avrebbero concesso un calcio di punizione. Questo è l’emblema della sconfitta odierna, se inquadrate Vieira e Schick alle spalle, vedrete che Patrick dà una spinta. Come ho visto Schick? Non mi interessa perché ora gioca con la Roma, si è perso una partita per questo episodio e mi dà fastidio. Prendo atto del ko. Non sto dicendo che la Roma abbia rubato, secondo me abbiamo fatto meglio ma i due episodi che ho citato hanno determinato il risultato. I tre punti erano importanti per entrambe, per la Roma hanno un valore diverso. Sul gol annullato, De Rossi tiene Tonelli e Andersen e poi cade in terra… Non è che polemizzo, ormai ho perso e non si può tornare indietro, possiamo fare meglio. Accostato alla Roma? È più facile che resti qui, non ci sono altre squadre”.