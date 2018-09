Sampdoria, Giampaolo: "Il Napoli? Il calcio non è una scienza esatta"

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro il Napoli: “Vanno bene anche le critiche, bisogna abituarsi alle critiche e saperle accettare. Quello che conta è sempre il risultato, le accettiamo e ci riorganizziamo per far sì che diventino apprezzamenti. Il Napoli è una squadra forte, ha uno degli allenatori più vincenti della storia, ma il calcio non è una scienza esatta, ci dà la possibilità di fare delle imprese straordinarie. Quando la palla rotola può succedere di tutto”.