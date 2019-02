© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo il ko contro il Frosinone: “Le insidie ci sono in tutte le partite, anche in quelle che credi meno proibitive. In campo non scende sempre la classifica. Il Frosinone ha fatto la partita che mi aspettavo, noi non siamo mai riusciti a trovare il guizzo vincente. Per le aspettative che ci siamo creati questa è una sconfitta difficile da digerire perché sulla carta non era contemplata. Le ambizioni europee? La squadra è stata brava a crearsele attraverso i risultati, rimane tanta delusione ma noi dobbiamo avere la forza di ripartire e di fare risultati inaspettati come quello fatto oggi dal Frosinone. Non abbiamo avuto il guizzo necessario in avanti, anche per merito del Frosinone e perché siamo stati al di sotto delle nostre possibilità sia come gruppo che come singoli”.