Sampdoria, Giampaolo: "Io al posto di Sarri? Sicuramente fa piacere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così a Rai Sport dopo il ko contro il Napoli: “Il presidente è sceso in campo per interrompere questi cori che fanno parte del calciuo e a cui forse si dà più enfasi di quello che sono. Io al posto di Sarri? Ne sapete più voi che io, inutile che vi dica che non ho avuto alcun tipo di contatto. Mi fa piacere, ma finisce lì. Non ci perdo il sonno, sono voci che ho vissuto in precedenza, quindi sono tranquillo e riflessivo”.